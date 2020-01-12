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"هيئة الاستثمار": تسهيل استخراج التراخيص للمصريين بالخارج

الأحد 12/يناير/2020 - 02:48 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أوضح المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن وحدة المستثمرين المصريين بالخارج الهدف منها التسهيل على المستثمرين المصريين بالخارج لإقامة مشروعات فى وطنهم الأم، وعرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين بالخارج وإصدار التراخيص اللازمة للمشروعات، كما أنها ستضم عناصر مميزة من هيئة الاستثمار بمشاركة وزارة الهجرة لعقد اجتماعات دورية ومتابعة للمستثمرين.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على هامش افتتاح وحدة المستثمرين بالخارج اليوم، إلى الأهداف التى أُنشئت من أجلها الوحدة الخاصة بالمستثمرين المصريين بالخارج، وهو استقبال الراغبين منهم فى إقامة مشروعات استثمارية فى مصر، والمعاونة الإيجابية فى تذليل ما يصادفهم من معوقات عند حصولهم على الخدمات، بالإضافة إلى تنمية الروابط مع المواطنين المصريين بالخارج عن طريق تزويدهم بالمعلومات والمواد الإعلامية وإجابة رغباتهم واستفساراتهم بما يساعدهم على التعرف بصفة دائمة ومستمرة بالفرص الاستثمارية المتاحة وتخطيط مساهماتهم فى المشروعات القومية، وتفعيل مشاركتهم فى خطة التنمية الشاملة.

وأكد "عبد الوهاب" أنه سيكون من وظائف الوحدة تنظيم المؤتمرات والاجتماعات التنسيقية بين الشركات الوطنية والمصريين المقيمين بالخارج الراغبين فى إقامة المشروعات الاستثمارية فى مصر، وتلقى وتحليل استفسارات وشكاوى ومطالب المواطنين بالخارج الراغبين فى إقامة المشروعات الاستثمارية وتجميع ما يحتاج منها إلى بحث، والتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة الرد عليها.



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