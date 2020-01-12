عاجل.. حجز محاكمة 7 مُتهمين باعتناق أفكار داعش لـ25 مارس





كما كشفت عن قيامه بتأسيس خلية عن عنقودية بالجيزة، بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.



وتوصلت التحقيقات، إلى قيام قائد الخلية، بإعداد برنامج فكري، وإمداد باقي المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لأفكاره التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور.



واعترف المتهم مصطفى عبد العليم، وشهرته "صاصا"، بأنه إثر ارتباطه بعلاقة صداقة بالمتهم الأول، عام 2014 وحضورهما لقاءات جمعت بينهما بمسجد "آل حسن" بمنطقة بولاق الدكرور، وبمحل للعطور، تدارسوا خلالها التأصيل الشرعي لتلك الأفكار ولقناعته وباقي المتهمين تم ضمهم إلى الخلية التكفيرية.





وأضاف بتكليفهم بالاضطلاع على إصدارات تنظيم داعش الإرهابي ورصد مناطق عسكرية.



وتابع المتهم أنه عقب سفر المتهم الأول إلى سيناء، للانضمام لتنظيم ولاية سيناء، قام المتهمين الرابع والخامس برصد ارتكاز أمني أسفل الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن، ورصد كنيسة بكفر طهرمس، كما قاموا بالتجول في محيط تلك الكنائس لرصد المترددين عليها ومعرفة إعداد قوات التأمين.





وأنهى المتهم، باعترافه بقيامه بشراء سلاحين ناريين لتنفيذ العمليات، كما اعترف المتهم كرم محمد علام باعتناقه الأفكار التكفيرية ومتابعته لتنظيم داعش الإرهابي، وفِي عام ٢٠١٧، كلّف بالإمداد بالأسلحة والذخائر.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أسلحة نارية بحوزة المتهمين، وجهازين لاسلكي تردد فوق العالي، والتي يحظر استيرادها أو استخدامها أو حيازتها من دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.





كما أنهم حضروا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس ووضعوا مخططات وجهزوا مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها لاستهدافها بعمليات عدائية.



حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بمجمع محاكم طرة، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش في الجيزة، للنطق بالحكم، بجلسة 25 مارس المقبل.وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، بأمانة سر محمد الجمل، وأحمد مصطفى.وكان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضي، وكيل أول النيابة، برئاسة شريف عون، رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون، أفكار داعش الإرهابية، القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية.