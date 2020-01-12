بمشاركة 500 طبيب.. تأسيس مدينة طبية في العاصمة الإدارية

أعلنت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن 500 طبيب مصري سيؤسسون مدينة طبية في العاصمة الإدارية الجديدة لمعالجة المواطن البسيط .





وأضافت وزيرة الهجرة على هامش افتتاح وحدة المستثمرين العاملين بالخارج في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم الأحد، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب المستشار التنفيذي للهيئة، أن الوزارة تتواصل مع الأطباء العاملين بمختلف دول العالم.





وتابعت "تم ترتيب اجتماع مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي امدتهم بكافة التراخيص اللازمة والأوراق ومن المقرر معاينة الأراضي اليوم".





وذكرت الوزيرة أن الطبيب المصري بالخارج معروف عنه أنه من أجود وأكفأ الأطباء، لافتة إلى أن المشروع سيضمن الدكتور كمال إبراهيم أستاذ العمود الفقري والدكتور مجدي يعقوب.





وأشارت إلى أن حدة المستثمرين المصريين بالخارج، ستكون مسئولة عن إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بهم ومتابعتهم.