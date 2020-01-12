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باحث: يقظة الأمن أحبطت تحركات الإخوان الفوضوية

الأحد 12/يناير/2020 - 02:42 م
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البرنامج
البرنامج
هدى عبدالرازق
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قال عمرو فاروق، الباحث في شأن الجماعات الإرهابية، إن يقظة الأجهزة الأمنية أحبطت كل التحركات الإخوانية الفوضوية.

 

وأضاف أم تنظيم الإخوان، منذ نشأته، وله تاريخ دموي مع مصر، وأن مشروع الإخوان يستهدف تقسيم المنطقة العربية إلى دويلات، حتى يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم.


وأشار "فاروق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الجيش المصري، حائط صد أمام أحلام جماعة الإخوان، وإلى أن الجماعة، تعمل على نشر الشائعات سعيا وراء بث البلبلة، وخلق حالة من التوتر داخل مصر.


وحذر من ازدياد حجم الشائعات في مصر الفترة المقبلة، بخاصة في ظل التحركات المشبوهة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منطقة شرق المتوسط.

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