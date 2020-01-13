قبل انطلاقة بأيام.. تعرف على تفاصيل موسم الأوكازيون الشتوي



كما أنه من المقرر أن تزيد الحملات الرقابية على الأسواق، خلال موسم الأوكازيون الشتوي، كما تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بجولات ميدانية، للتواصل المباشر مع المواطنين، للتعرف على مدى صدق العروض المقدمة.



"تخفيضات ولافتات تعلن تقليل الأسعار، وسط توافد المئات من المواطنين على المحال التجارية، لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة، هكذا تبدو الأسواق والمولات خلال موسم الأوكازيون.تحظى الملابس بالشيء الأكثر اهتماما، وذاك لارتفاع أسعار ملابس هذا الموسم، في التقرير التالي تستعرض "الفجر" التفاصيل الكاملة الخاصة بأوكازيون الشتاء.أعلن على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه من المقرر أن يبدأ الأوكازيون الشتوي على عدة مراحل، أولها يكون في السابع والعشرين من يناير الحاري، والتي من المقرر أن تستمر لشهر كامل للمشتري، وبالنسبة للمحلات فتستمر لأسبوعين فقط.تتقدم المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون بطلب إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية، للحصول على موافقة، على أن يتم طرح المنتجات پأسعار مخفضة، عن السعر الفعلي، على أن تلتزم المحال بطرح السعرين على المنتجات.