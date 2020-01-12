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على طريقة محمد رمضان.. حسن شاكوش أنا نمبر وان (صور)

الأحد 12/يناير/2020 - 03:13 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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شارك مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، جمهوره بصورة له عبر صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، على طريقة الفنان محمد رمضان.

وظهر "شاكوش"، بالصورة وهو معصوم العينين، ومشير إلى أنه نمبر وان، على ساحه المهرحانات العشبية، وحصد الصورة على الكثير من التعليقات الايجابيه، منها "شاكوش مصر، وخش يا شاكوش يا جامد"، وغيرها.

جدير بالذكر أن حسن شاكوش، طرح مؤخرًا باقة من أغانيه التي اشتهرت في مصر والخارج، منها "فوتيكا وجيفاز، وبنت الجيران، وكعب الغزال"، وحصد جميعهم على نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
على طريقة محمد رمضان.. حسن شاكوش أنا نمبر وان (صور)
على طريقة محمد رمضان.. حسن شاكوش أنا نمبر وان (صور)
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الكلمات المفتاحية

محمد رمضان حسن شاكوش

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