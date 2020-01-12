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الأهلي يتجاهل رينيه فايلر في ملف المهاجم الأجنبي

الأحد 12/يناير/2020 - 02:53 م
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فايلر
فايلر
عمر محمد
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في خطوة مفاجئة من قبل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ولجنة التخطيط بقيادة محسن صالح، دخل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر في مفاوضات مع عدد من المهاجمين الإفارقة بدون علم السويسري فايلر المدير الفني.

 

ويتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بضم النيجيري إيليكي مهاجم فريق لوزيرن السويسري في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي الأمر الذي أغضب لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والخطيب بسبب مغالاة النادي السويسري في شروط الاستغناء عن اللاعب ودفعه لاتخاذ قرار بالتفاوض مع بعض المهاجمين الإفارقة مثل علي سوي مهاجم سيسكا صوفيا البلغاري ومبينيزا مهاجم الملعب التونسي بدون الرجوع إلى فايلر واستطلاع رأيه في الصفقتين لاختيار واحد منهم.

 

وجاءت هذه الخطوة من قبل لجنة التخطيط وبمباركة الخطيب رئيس النادي الأهلي حتى لا يخسر النادي الوقت في التفاوض مع إيليكي وتضيع فرصة التعاقد مع مهاجم أجنبي غيره بعد اقتراب يناير على النهاية بدون حسم ملف الصفقة الثانية في القلعة الحمراء.

 

وحصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على الضوء الأخضر من لجنة التخطيط والخطيب بالتفاوض مع الثنائي علي سوي مهاجم سيسكا صوفيا البلغاري ومهاجم الملعب التونسي ومعروفة شروطهما لارتداء الفانلة الحمراء في يناير الجاري بدون عرض الأمر على السويسري فايلر المدير الفني للفريق.

 

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