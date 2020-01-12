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بسبب كليب "شامخ" نهال نبيل تضع أصالة في مأزق

الأحد 12/يناير/2020 - 03:12 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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لاحظ رواد مواقع السوشيال ميديا إستنساخ فكرة كليب "شامخ" من كليب للنجمة العالمية ماديسون بير بعنوان Dear Society مما أعربوا عن غضبهم بعدم وجود ابتكار لدى المخرجين المصريين والعرب.

أغنية "شامخ" من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد علي، وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.

حقق فيديو كليب أغنية"شامخ" نسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب" وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.

في سياق آخر

تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفل غنائي ضخم في القرية العالمية بدبي، وذلك يوم الجمعة الموافق 17 من يناير الجاري.

وروجت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن الحفل بنشرها مقطع فيديو قصير عبر حساباتها الرسمية بمواقع السوشيال ميديا،وكتبت عليها،:" لا تفوتوا حفل النجمة #أصالة يوم الجمعة 17 يناير على المسرح الرئيسي في #القرية_العالمية".
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