عقيلة صالح: زيارتي لمصر ليست الأولى.. وتأتي لحل الأزمة الليبية



وقال عقيلة صالح، إن زيارته لمصر ليست الأولى، وإنما تأتي ضمن محاولات حل الأزمة الليبية، منوها بأنه قد حدث تجاوزات من الميليشيات لوقف إطلاق النار.



وأوضح رئيس البرلمان الليبي، أنه لم تتم دعوتهم لحضور مؤتمر برلين، والذى دعت إليه المستشارة أنجيلا ميركل، من أجل مناقشة الأزمة الليبية.



نقلت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، في نبأ عاجل، عدد من التصريحات الخاصة لرئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، على هامش زيارته إلى مجلس النواب المصري.