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عقيلة صالح: زيارتي لمصر ليست الأولى.. وتأتي لحل الأزمة الليبية

الأحد 12/يناير/2020 - 01:50 م
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عقيلة صالح
عقيلة صالح
هدى عبدالرازق
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نقلت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، في نبأ عاجل، عدد من التصريحات الخاصة لرئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، على هامش زيارته إلى مجلس النواب المصري.

وقال عقيلة صالح، إن زيارته لمصر ليست الأولى، وإنما تأتي ضمن محاولات حل الأزمة الليبية، منوها بأنه قد حدث تجاوزات من الميليشيات لوقف إطلاق النار.

وأوضح رئيس البرلمان الليبي، أنه لم تتم دعوتهم لحضور مؤتمر برلين، والذى دعت إليه المستشارة أنجيلا ميركل، من أجل مناقشة الأزمة الليبية.
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مجلس النواب عقيلة صالح توك شو البرلمان الليبي إكسترا نيوز آخبار مصر

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