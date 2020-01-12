Advertisements
أحمد شيبة معلقا على صورته مع أحمد عدوية: "الأستاذ"
الأحد 12/يناير/2020 - 01:42 م
Advertisements
سعد نبيل
Advertisements
نشر المطرب الشعبى أحمد شيبة، صورة تجمعه بالفنان الكبير أحمد عدوية عبر حسابه الرسمى بموقع "انستجرام".
وقام "شيبة" بالتعليق على الصورة قائلا: "الاستاذ"، ولقت الصورة الكثير من إعجاب متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى.
وعلى صعيد أخر وضع المطرب أحمد شيبة صوته على تتر مسلسل "الأخ الكبير" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، ويعرض حاليا عبر قنوات "سي بي سي".
Advertisements