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أحمد شيبة معلقا على صورته مع أحمد عدوية: "الأستاذ"

الأحد 12/يناير/2020 - 01:42 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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نشر المطرب الشعبى أحمد شيبة، صورة تجمعه بالفنان الكبير أحمد عدوية عبر حسابه الرسمى بموقع "انستجرام". 

وقام "شيبة" بالتعليق على الصورة قائلا: "الاستاذ"، ولقت الصورة الكثير من إعجاب متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى.

وعلى صعيد أخر وضع المطرب أحمد شيبة صوته على تتر مسلسل "الأخ الكبير" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، ويعرض حاليا عبر قنوات "سي بي سي".

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