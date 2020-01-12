الزراعة: ترقيم 4 مليون رأس ماشية حتى الآن (فيديو)





وشدد على أن هناك انخفاض ملحوظ في إصابة الماشية بهذه الأمراض.



قال الدكتور محمد فكري القرش، معاون وزير الزراعة، إن الوزارة قامت بترقيم 4 مليون رأس ماشية وهناك لجانًا تعمل لاستكمال الحصر للحيوانات في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.وأوضح "القرش"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، أن حصر أعداد الماشية في مصر هو بداية تطوير المنظومة وتعظيم الإنتاج الحيواني.وتابع معاون وزير الزراعة، أنه بالرغم من أن مصر لا يوجد بها مرض حمى الوادي المتصدع، إلا أنها تقوم بتحصين الماشية ضد هذا المرض لكون هناك دول جوار منتشر بها المرض، إلى جانب التحصين ضد مرض الجلد العقدي رغم أنه ينتشر في فصل الصيف نتيجة انتشار الحشرات والناموس، فضلًا عن التحصين ضد الحمى القلاعية التي تؤثر على الإنتاجية.