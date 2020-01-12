Advertisements
Advertisements
Advertisements

الزراعة: ترقيم 4 مليون رأس ماشية حتى الآن (فيديو)

الأحد 12/يناير/2020 - 01:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور محمد فكري القرش، معاون وزير الزراعة، إن الوزارة قامت بترقيم 4 مليون رأس ماشية وهناك لجانًا تعمل لاستكمال الحصر للحيوانات في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضح "القرش"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، أن حصر أعداد الماشية في مصر هو بداية تطوير المنظومة وتعظيم الإنتاج الحيواني.

وتابع معاون وزير الزراعة، أنه بالرغم من أن مصر لا يوجد بها مرض حمى الوادي المتصدع، إلا أنها تقوم بتحصين الماشية ضد هذا المرض لكون هناك دول جوار منتشر بها المرض، إلى جانب التحصين ضد مرض الجلد العقدي رغم أنه ينتشر في فصل الصيف نتيجة انتشار الحشرات والناموس، فضلًا عن التحصين ضد الحمى القلاعية التي تؤثر على الإنتاجية.

وشدد على أن هناك انخفاض ملحوظ في إصابة الماشية بهذه الأمراض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رأس ماشية توك شو ترقيم حيوانات آخبار مصر

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (0-1) رابط Yallakora بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

أول ضحايا الأهلي بعد التعثر ضد بلاتينيوم

منذ حوالي 3 ساعات

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ حوالي 19 ساعة

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 18 ساعة

حلم إثيوبيا وحل مصر الوحيد.. "الري" تكشف مفاجآت "سد النهضة"

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ يوم

لايف ستريم MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح ضد توتنهام

منذ حوالي 19 ساعة

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ يوم

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ يوم

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 19 ساعة

مهاجم الأهلي الجديد بمليوني دولار

منذ ساعة و 14 دقيقة

كورة ستار Ahly live مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora يلا شوت Ahly رابط الاهلي مباشر متعددة

منذ يوم

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

الخدمات البيطرية: حملة التحصين ضد الحمى القلاعية تستهدف جميع المحافظات

"الزراعة": فرق تحصين الماشية تذهب إلى الفلاح في بيته

تحصين 50 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالوادي الجديد

وكيل زراعة البرلمان يُطالب بقاعدة بيانات للحيوانات

محافظ بني سويف: تحصين 9345 وترقيم 690 في أول أيام الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

بدء الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

حلم إثيوبيا وحل مصر الوحيد.. "الري" تكشف مفاجآت "سد النهضة"

12:39 ص

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

11:53 ص

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

02:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status