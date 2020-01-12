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أسعار الذهب اليوم الأحد 12-1-2020.. استقرار نسبي للمعدن الأصفر
الأحد 12/يناير/2020 - 01:09 م
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حافظت أسعار الذهب اليوم الأحد 12-11-2020 على استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم في أسواق الصاغة بمصر، وشهد سعر الذهب حالة من الاستقرار في اساق الصاغة خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية وجاءت الاسعار على النحو التالي:
أسعار الذهب اليوم
عيار 18 يسجل 591 جنيه للجرام.
عيار 21 سجل مساء اليوم 690 جنيه للجرام.
عيار 24 سجل مساء اليوم 788 جنيه للجرام.
الجنيه الذهب 5520 جنيه.
أوقية الذهب 1560 دولارا.
تراجع أسعار الذهب في الأسواق
وكان سعر الذهب شهد حالة من الهبوط نهاية الأسبوع الماضي بلغ حوالي 15 جنيها للأعيرة المختلفة في سوق الصاغة، بعد هبوط أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 1.57% لتهبط أوقية الذهب من 1580 وتغلق عند 1560 دولاراً.
وأرجع المحللون هبوط أسعار الذهب عالميا إلي ضعف رد الفعل الإيراني بشأن مقتل قاسم سليماني، وتصريحات حول التهدئة وعدم التصعيد في الشرق الأوسط، وهو ما تسبب في عملية بيع للذهب لجني الأرباح.
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