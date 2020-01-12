أسعار الذهب اليوم الأحد 12-1-2020.. استقرار نسبي للمعدن الأصفر

تراجع أسعار الذهب في الأسواق

وكان سعر الذهب شهد حالة من الهبوط نهاية الأسبوع الماضي بلغ حوالي 15 جنيها للأعيرة المختلفة في سوق الصاغة، بعد هبوط أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 1.57% لتهبط أوقية الذهب من 1580 وتغلق عند 1560 دولاراً.

وأرجع المحللون هبوط أسعار الذهب عالميا إلي ضعف رد الفعل الإيراني بشأن مقتل قاسم سليماني، وتصريحات حول التهدئة وعدم التصعيد في الشرق الأوسط، وهو ما تسبب في عملية بيع للذهب لجني الأرباح.