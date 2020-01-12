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متسابقة بـ"ذا فويس كيدز" أحرجت نانسي.. وهكذا وصفها عاصي

الأحد 12/يناير/2020 - 01:30 م
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بوابة الفجر
وكالات
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روح خاصة تشهدها حلقات الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC" مساء السبت، في ظل ما تقدمه المواهب الصغيرة من أداء وخفة دم تضع البرنامج في حالة خاصة.

وفي الحلقة الثانية من مرحلة "الصوت وبس" تنافس المدربون الثلاثة عاصي ونانسي وحماقي على خطف الأصوات المميزة، وضمها إلى فرقهم، إلا أن الحلاني كان صاحب نصيب الأسد من تلك المواهب.

والتي كان من بينها الطفلة أزهار عصام، التي صعدت على المسرح وقدمت أغنية "لولا الملامة" لوردة الجزائرية، بشكل دفع الحلاني إلى الالتفات إليها وضمها إلى فريقه.

إلا أن المفاجأة تمثلت في حديث الطفلة التي أكدت لنانسي عجرم أنها في حال التفت إليها كانت ستختار أن تنضم إلى فريقها، ذلك الأمر الذي أحرج نانسي ووضعها في موقف لا تحسد إليه، حيث صعدت سريعاً إلى المسرح من أجل احتضان أزهار.

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وقدمت الطفلة جزءاً من أغنية "شيل عيونك" لنانسي عجرم على المسرح، الأمر الذي فاجأ المدربة بشدة، فما كان من أهل المتسابقة إلا الإفصاح عن إعجاب ابنتهم الشديد بنانسي عجرم.

وفي تعليقها على الأمر أكدت نانسي أنها كانت تتمنى لو أن هناك إمكانية استبدال، وأن تحصل على الطفلة من فريق عاصي وتضمها إلى فريقها.

عاصي الحلاني أكد أن أزهار حالة نادرة ولديها روح خاصة على المسرح واصفاً إياها بـ "البكاشة"، كما وصفها المدربون بكونها تشبه في أدائها الفنانة فيروز التي اشتهرت في صغرها بالغناء في أفلام أنور وجدي ولقبت بالطفلة المعجزة.

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