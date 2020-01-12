أمل إبراهيم.. مثلت أمام الكبار وتجاهلتها شركات الإنتاج

مشوارها الفني



بدأت حياتها الفنية منذ الصغربعدة أدوار صغيرة في بعض السهرات التليفزيونية والمسرحيات والمسلسلات، وفي في عام 1973شاركت في الفيلم الكوميدي مدرسة المشاغبين، وأيضًا دورها في فيلم بدور لتكون بداية انطلاقها الحقيقية.



عملت في الفن طوال 40 عاما قدمت فيهم 243 عملًا فنيًا، مثلت مع كبار النجوم امثال فريد شوقى، عادل إمام، نور الشريف، يحيى الفخرانى، محمود ياسين، محمد صبحى.



أعمالها



قدمت شخصيات لاتنسى في الأعمال التي شاركت فيها رغم أنها لم تكن البطلة فنتذكرلها شخصية "نبقة" بمسلسل "زيزينيا" وجواهر الدجالة بـ"عائلة الحاج متولى" وهنية فى "العصيان" وأيضا دورها فى "ريا وسكينة"، وشاركت ايضا في مسلسلات البخيل وأنا ،يوميات ونيس،عباس الأبيض في اليوم الاسود.



كذلك شخصية الخادمة كما في فيلم البنات عايزة إيه وفتاة الليل في فيلم درب الهوى والزوجة الخائنة في فيلم القطار، ولعل من أهم الأدوار التي أدتها الفنانة أمل إبراهيم دورها في فيلم الكيت كات،كما قدمت أعمال أخرى فى السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزهم "فيلم هندى"، "أمهات فى المنفى"، "صراع الزوجات"، "عفوا أيها القانون"، "سلام يا صاحبى".



من أعمالها في فترة الالفينات فيلم البرنسيسة مع علا غانم،كان آخر ما قدمت مسلسل "قمر" مع النجمة فيفى عبده.



ظهورها بالحجاب



ابتعدت عن الأضواء وارتدت الحجاب ثم عادت للظهور في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ36 في عام 2014 بمناسبة العرض الأول لفيلم “حائط البطولات”، على خلفية مشاركتها فيه قبل 15 عاماً.



تجاهل فني



أمل إبراهيم فنانة كان يتسابق على توقيعها عدد من شركات الإنتاج، وسبق وظهرت بأكثر من شخصية فى العام الواحد، لكن اخلاصها لفنها لم يشفع لها ،واصابها مثل كثيرين من كبار الفنانين فلم تعد لها ظهور الآن على الساحة بعد هذه المسيرة الرائعة ولم يعد يطرق أبوابها منتجون أو فنانون للمشاركة فى أى عمل.



حفرت اسمها في عالم التمثيل بأدائها السلس بسيط اسمها الحقيقي عبلة إبراهيم محجوب لكن اسمها الفني الذي عرفها الجمهور به واحبها من خلاله هو أمل إبراهيم التي ولدت في يوم 12 يناير عام 1941، وقدم أدوار راسخة في الذاكرة مهما مر عليها حتى وإن لم تكن أدوار بطولة، ورغم عطائها للفن لم يتذكرها الوسط الفني الآن ولكن جمهورها لم ينساها.