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وفاة قابوس بن سعيد.. قادة العالم يشيدون بالسلطان الراحل

الأحد 12/يناير/2020 - 01:26 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أشاد قادة العالم بسلطان قابوس العُماني الذي توفي عن عمر يناهز 79 عامًا، كزعيم حكيم ومعتدل وبطل الأمم العربية والإسلامية.

- ترامب: "صديق للجميع"
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطان بأنه صديق لأمريكا الذي عمل من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب في بيان "كسلطان أطول قبيلة في الشرق الأوسط جلب السلطان قابوس السلام والازدهار لبلاده وكان صديقًا للجميع".

وأوضح ترامب "جهوده غير المسبوقة للدخول في الحوار، وتحقيق السلام في المنطقة أظهرت لنا أهمية الاستماع إلى جميع وجهات النظر. وكان السلطان قابوس شريكًا وصديقًا حقيقيا للولايات المتحدة، حيث عمل مع تسعة رؤساء أمريكيين مختلفين".

- الاتحاد الأوروبي: "الرؤية والبراجماتية"
وقد أشاد بيان مشترك للمفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي "بإحساس قابوس" بالبراجماتية، وموقفه الفريد من نوعه".

وأضاف أن "رؤيته وجهت سياسة خارجية وضعت سلطنة عمان بين أقرب شركاء الاتحاد الأوروبي، في منطقة غارقة في الصراع وتزداد فيها التوترات".

المتحدث باسم المين العام للأمم المتحدة: ملتزمون بـ "رسائل السلام"

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن السلطان "ملتزم بنشر رسائل السلام والتفاهم والتعايش في المنطقة وعلى مستوى العالم، وكسب احترام شعبه وتلك الموجودة في المنطقة وخارجها".

- تركيا: "شخصية مهمة"
قام السلطان الراحل "ببذل جهود كبيرة من أجل رفاهية وتنمية سلطنة عمان بالإضافة إلى كونه شخصية مهمة في سياسة المنطقة"، وفقًا لما قاله رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

- سوريا: "التقدم والإزدهار"
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن قابوس "قاد سلطنة عمان على طريق التقدم والإزدهار وتمكن بحكمة كبيرة وتطور لخلق مكان متميز للبلاد بين الدول العربية".

- العراق: "الاعتدال والحكمة"
أثنى الرئيس العراقي برهم صالح على "اعتدال السلطان الراحل وحكمته وقدرته على السيطرة على الاختلافات في مصلحة التنمية والتقدم في بلداننا ومنطقتنا".

- الكويت: شخصية مهمة للغاية
وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح "الخليج والدول العربية والإسلامية فقدوا شخصية وقائد مهم للغاية".

كما قدم زعماء المملكة العربية السعودية وقطر تعازيهم.

- مصر: "رائد"
وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقد كان قابوس "مؤيدًا دائمًا للقضايا العربية والإسلامية في مختلف المواقف، وكان رائد النهضة العمانية"

- عباس: "الحكمة والتوازن"
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أمتنا العربية والإسلامية فقدت اليوم، قائد وزعيم أرقى رجالها".

وأضاف أن قابوس "كرس حياته لخدمة بلده وشعبه وقضايا الدول العربية والإسلامية بحكمة وتوازن".

- بريطانيا: "حكيم بشكل استثنائي"
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "لقد كان زعيمًا حكيمًا ومحترمًا بشكل استثنائي وسيُفتقد إلى حد كبير".

- "الانفتاح على العالم، وخاصة فرنسا"
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "إن الشعب العماني يفقد رجلًا يتمتع بروح وثقافة، وفي الوقت نفسه يرتبط ارتباطًا عميقًا بجذوره العمانية ومنفتح على العالم، خاصة فرنسا التي عرفها جيدًا"خلال فترة حكمه، مضيفًا، قام السلطان قابوس بتحديث بلاده "مع احترام تقاليدها وقيمها".

- ألمانيا: "صديق جيد" -
وأعلن بيان صادر عن الرئيس فرانك فالتر شتاينماير إن وفاة قابوس تعني "فقدان صديق جيد لألمانيا".

واضاف البيان "كان السلطان قابوس ممثلًا مسؤولًا عن التفاهم والتوفيق المتبادلين في منطقة الشرق الأوسط والخليج. لقد تم الاهتمام بكلمته على نطاق واسع".

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