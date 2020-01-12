تطورات جديدة حول مفاوضات برشلونة مع تشافي لخلافة فالفيردي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات برشلونة مع تشافي هيرنانديز لقيادة الفريق.



وكان قد عقد أجتماع أمس السبت، بين تشافي مدرب السد ووفد من برشلونة ليكون خليفة فالفيردي، بعد نفاذ رصيده والخسارة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة 3-2 وكان قد حصل على مهلة حتي اليوم ليتخذ قراره.



ووفقًا لما جاء بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المدير التنفيذي لبرشلونة "أوسكار جراو" والسكرتير الفني للفريق "إريك أبيدال"، سيعقدان اليوم، الاجتماع الأخير مع تشافي، لإقناعه بقيادة البارسا هذا الموسم.



وأشارت الصحيفة إلى أن الرد المبدئي لتشافي على برشلونة هو الموافقة على قيادة الفريق ولكن في الصيف المقبل وأكدت على أن نجوم الفريق في برشلونة يرحبو بقرار التعاقد مع تشافي لخلافة المدرب فالفيردي.

