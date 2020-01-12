باستقبال حار.. شاهد لحظة وصول عقيلة صالح للبرلمان المصري

، حيث قام عبدالعال وعقيلة بعناق بعضهما بشدة.



وكان فى استقبال عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، عدد من أعضاء مجلس النواب، ووكيل المجلس سليمان وهدان.



عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، االيوم الأحد، مقطع فيديو يرصد لحظة استقبال عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، في مجلس النواب المصري.واستقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجس النواب، نظيره الليبي استقبالًا حارًا