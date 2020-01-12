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النيابة تقدم ما يفيد بضبط 3 متهمين جدد في "أحداث مجلس الوزراء"

الأحد 12/يناير/2020 - 01:12 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قدمت النيابة العامة، إلى الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، كتابًا يفيد بإلقاء القبض على 3 متهمين هاربين جدد صادر ضدهم حكما بالسجن المؤبد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وجاءت أسمائهم كالتالي: ميكسيموس بولص عبد الملاك المقيد رقمه بأمر الإحالة (55) ومصطفى كامل عبد المجيد المقيد رقمه بأمر الإحالة (249) وأحمد كامل عبد المجيد المقيد رقمه بأمر الإحالة (250). 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

ومن الجدير بالذكر أن عدد المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم أصبح 6 متهمين، وهم كل من: محمد قناوي عفان عثمان وخلف الله السيد حسن عوض وياسر محمد محمود محمد وميكسيموس بولص عبد الملاك ومصطفى كامل عبد المجيد وأحمد كامل عبد المجيد.
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