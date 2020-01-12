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أستاذ اقتصاد: تحويل الدعم العيني لنقدي لا يعني تخفيضه (فيديو)

الأحد 12/يناير/2020 - 01:12 م
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الدكتور كريم العمدة
الدكتور كريم العمدة
رقية جمال
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قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن قضية الدعم كانت إحدى المشكلات الرئيسية في الاقتصاد المصري، وعدم وصول الدعم لمستحقيه كان مشكلة كبرى، وكانت هناك مبالغ ضخمة جدًا تنفق على الدعم، موضحًا أن حجم الدعم بالموازنة المالية للعالم الحالي بلغ 328 مليار جنيه مصري، ما يعادل 21% من حجم المصروفات الحكومية.

وأوضح "العمدة"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنه نتيجة سياسة الدعم الخاطئة منذ 40 عامًا، والتي تسببت في ارتفاع حجم ديون مصر نتيجة تسرب الدعم للأغنياء والغير مستحقين، مما أدى لحدوث اختلال في المؤشرات الاجتماعية في المجتمع.

وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي، أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشكلة تحتاج لمعلومات وبيانات وبحث ميداني للاتجاه للفئات المهمشة في حدود 30% تحت خط الفقر، مشددًا على أن تحويل الدعم العيني لنقدي لا يعني تخفيضه وإنما يعني إعادة هيكلته وفقًا للأولويات.
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الكلمات المفتاحية

دعم نقدي الفئات المهمشة الدكتور كريم العمدة الدعم العيني ‏ آخبار مصر

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