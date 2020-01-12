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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في دمنهور

الأحد 12/يناير/2020 - 01:11 م
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مستشفى
مستشفى
إسلام أمين
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استقبل مستشفى دمنهور التعليمي، بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، 4 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين بحالة اختناق نتيجة تسرب الغاز الطبيعي، من سخان منزلهم، بحي شبرا، بمدينة دمنهور.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوصول كل من سامح كمال بطيشة 46 عاما، وزوجته "مروة. ع" 35 عاما، ونجليهما محمد 11 عاما، و"فرح" 9 سنوات، إلى المستشفى التعليمي، مصابين بحالة اختناق، نتيجة تسرب غاز من سخان منزلهم، الكائن بحي شبرا. 

وتم عمل الإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية اللازمة، بالمستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
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