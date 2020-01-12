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ضبط المتهمين باحتجاز عامل وإجباره على توقيع إيصالات ببورسعيد

الأحد 12/يناير/2020 - 01:09 م
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قوات الأمن
قوات الأمن
هبة عبد الحفيظ
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ضبطت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن بورسعيد، مرتكبي واقعة احتجاز عامل ببورسعيد، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة. 

وتبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد، من مزارع مُقيم بمحافظة الشرقية، باتصال شخص مجهول به، وإبلاغه باحتجاز شقيقه (عامل)، وطلب مبلغ 25 ألف جنيه، نظير إطلاق سراحه، ومقابلته بدائرة قسم شرطة الضواحي؛ لتسليم المبلغ المالي.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن بورسعيد، حيث توصلت جهوده إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليه، وتاجر مُقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي، لقيام العامل باستعارة سيارة ملاكي ملك والد التاجر، وإحداث تلفيات بها تقدر بنحو 22 ألف جنيه، نتيجة حادث تصادم.

وبالانتقال صحبة المُبلغ، أمكن ضبط كلٍ من التاجر، موظف، عاطل، عاملان بإحدى محلات قطع الغيار بدائرة قسم شرطة الضواحي (ملك الأول) وبصحبتهم المجني عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة؛ لإجبار المجنى عليه على دفع تكاليف إصلاح السيارة، وعُثر بحوزتهم على 4 إيصالات أمانة، مزيلة باسم المجني عليه، والهاتف المستخدم في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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