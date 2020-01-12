Advertisements
Advertisements
Advertisements

الفلبين: إجلاء آلاف السكان بسبب ثوران بركان

الأحد 12/يناير/2020 - 01:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
Advertisements
أثار بركان جنوب العاصمة الفلبينية "مانيلا"، اعمدة رماد عملاقة ترافقه اصوات وهزة اليوم الأحد، مما دفع السلطات لرفع مستوى التأهب وتأمر اجلاء حوالى 8000 من السكان، وفقًا لوكالة أنباء "رويترز" العالمية.

ورفع المعهد الفلبيني لعلم البراكين وعلم الزلازل مستوى التنبيه في بركان تال الهادر إلى "المستوى 3"، مشيرًا إلى "الاضطرابات الصخرية" التي يمكن أن تؤدي إلى "ثوران خطير في أسابيع، حيث تعتبر أعلى حالة تأهب هي المستوى 5، يتم رفعها عند حدوث ثوران صخري.

في أحد الاستشارات، قال المعهد، إنه يوصي بشدة أن يقوم الناس بإخلاء المنطقة المحيطة ببركان تال، الواقع على جزيرة في وسط بحيرة تال، وبلديتين قريبتين "شديدة الخطورة" في مقاطعة باتانجاس كما حذر من " الأخطار المحتملة لتيارات كثافة الحمم البركانية وتسونامي البركاني ".

وقال المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارته في البلاد للصحفيين، إن عملية إجلاء المنطقة قد بدأت بقيادة مسؤولين حكوميين محليين.

وقال المعهد، إن البركان أطفأ الرماد الذي تسبب في ارتفاع عمود يبلغ طوله كيلومترًا واحدًا والذي تسبب فيما بعد في سقوط أشجار في المجتمعات القريبة.

كما كان حوالي 8000 من السكان في خطر ويحتاجون إلى إجلائهم على الفور، وفقًا للمجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، نقلًا عن بيانات وتوصيات المعهد.

ونصح رئيس المعهد، ريناتو سوليدوم، المجتمعات المحيطة ببحيرة تال باتخاذ تدابير وقائية وتوخي الحذر من الاضطرابات المحتملة في مياه البحيرة المتعلقة بالنشاط البركاني.

وقال سوليدوم، إن الجزيرة بأكملها يجب أن تكون محظورة تمامًا على جميع السكان.

ووصل سقوط الرماد الغزير أيضًا إلى مقاطعة كافيت، مما دفع حكومة المقاطعة إلى تعليق الدراسة يوم الاثنين القادم وحث السكان على البقاء في منازلهم.

وكان الانفجار الهائل وأعمدة الرماد ظاهرة من مدينة تاجايتاي القريبة، وهي مكان شهير لمشاهدة البركان حيث يتدفق السياح خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وقال جون باتريك ين أحد عملاء المطعم في تاجايتاي لرويترز، كنا نتناول الغداء عندما رأينا البركان يندلع، حيث أمطرت بعض الحصى الصغيرة على الارض."

وأضاف، لم أكن أتوقع رؤية هذا المشهد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانيلا بسبب ثوران بركان بركان الفلبين العاصمة الفلبينية اجلاء السكان

أخبار تهمك

مهاجم الأهلي الجديد بمليوني دولار

منذ ساعة و 11 دقيقة

كورة ستار Ahly live مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora يلا شوت Ahly رابط الاهلي مباشر متعددة

منذ يوم

لايف ستريم MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح ضد توتنهام

منذ حوالي 19 ساعة

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ يوم

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (0-1) رابط Yallakora بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ يوم

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ حوالي 19 ساعة

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

أول ضحايا الأهلي بعد التعثر ضد بلاتينيوم

منذ حوالي 3 ساعات

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ يوم

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ يوم

حلم إثيوبيا وحل مصر الوحيد.. "الري" تكشف مفاجآت "سد النهضة"

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

إندونيسيا تغلق مطار بالي جراء ثوران بركان جبل أجونج

إجلاء 2000 شخص عقب ثوارن بركان فى بابوا غينيا الجديدة

ثانى ثوران بركانى فى أندونيسيا بعد مقتل 1350 شخصا جراء الزلزال

ثوران بركاني مخيف وسط إندونيسيا

عاجل.. ثوران بركان شديد الخطورة في المكسيك

فرار السياح لدى اندلاع ثوران بركانى فى إيطاليا.. ومقتل شخص (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

حلم إثيوبيا وحل مصر الوحيد.. "الري" تكشف مفاجآت "سد النهضة"

12:39 ص

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

11:53 ص

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

02:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status