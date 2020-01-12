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تغيير جديد يسعد جماهير الزمالك ضد الجونة

الأحد 12/يناير/2020 - 01:03 م
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محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي
هاني عصام
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يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إراحة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر أمام الجونة يوم الأربعاء المقبل.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجونة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري.

وحصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على راحة من تدريبات الفريق اليوم بناء على إذن من كارتيرون بسبب الاجهاد بعد بعد مباراة زيسكو يونايتد الزامبي.

وفاز الزمالك على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وجاء قرار كارتيرون بسبب الضغط على شيفو في المباريات الماضية والاعتماد عليه بشكل مستمر وعدم حصوله على وقت للراحة مما دفعه للتفكير في اراحته خلال المواجهة المقبلة مع عودة عبدالله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى.


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