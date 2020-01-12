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عاجل.. ننشر أسماء المتهمين الجدد بـ"أحداث مجلس الوزراء"

الأحد 12/يناير/2020 - 12:18 م
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أحداث مجلس الوزراء
أحداث مجلس الوزراء
مـروة هيـكل
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ألقت قوات الأمن، القبض على 3 متهمين هاربين، صادر ضدهم حكم بالسجن المؤبد، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

والمتهمون هم: ميكسيموس بولص عبد الملاك، المقيد رقمه بأمر الإحالة "55"، ومصطفى كامل عبد المجيد، المقيد رقمه بأمر الإحالة (249)، وأحمد كامل عبد المجيد، المقيد رقمه بأمر الإحالة (250). 

ومن المقرر نظر إعادة إجراءات محاكمتهم أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، مع 3 متهمين آخرين، هم كل من محمد قناوي عفان عثمان، وخلف الله السيد حسن عوض، وياسر محمد محمود محمد، ليصبح عدد المعادة إجراءات محاكمتهم، 6 متهمين حتى الآن.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم، فض الأحراز الموجودة بالقضية الخاصة بالمتهمين المعادة إجراءات محاكمتهم. 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث، التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى، في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
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