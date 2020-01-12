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وزير أيرلندي: الاتحاد الأوروبي لن يتسرع في مناقشة علاقته ببريطانيا بعد الخروج

الأحد 12/يناير/2020 - 11:57 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، اليوم الأحد، بأن الاتحاد الأوروبي لن يتسرع في المفاوضات مع بريطانيا لمناقشة علاقتهما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير الأيرلندي لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي": "الاتحاد الأوروبي سوف يتعامل مع هذا على أساس الحصول على أفضل صفقة ممكنة - صفقة عادلة ومتوازنة لضمان أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يمكن أن يتفاعلا كأصدقاء في المستقبل - لكن الاتحاد الأوروبي لن يتعجل في هذا".

في 9 يناير، وافق النواب على صفقة رئيس الوزراء بوريس جونسون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأغلبية 330 صوتاً مقابل 231.

ويغطي مجموعة من القضايا بما في ذلك حجم مدفوعات "الطلاق" في بريطانيا، وحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي، والترتيبات الخاصة بالحدود الأيرلندية والجمارك في أيرلندا الشمالية، فضلاً عن تفاصيل فترة الانتقال البالغة 11 شهرًا.

وكما ورد، الآن يجب إقرار مشروع القانون من قبل مجلس اللوردات والبرلمان الأوروبي، لكن كلا هذين التصويتين يعتبران إجراءً شكلياً. المهمة الرئيسية لبريطانيا والاتحاد الأوروبي الآن هي الاتفاق على علاقاتهما التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والموعد النهائي هو 31 ديسمبر من هذا العام.

وقد صرح كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 9 يناير، بأن الاتفاق الشامل حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيستغرق فترة أطول من فترة الانتقال التي تبلغ 11 شهرًا والتي تبدأ عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير.

وقال ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في كلمة ألقاها في ستوكهولم: "نحن على استعداد لبذل قصارى جهدنا والقيام بالحد الأقصى خلال 11 شهرًا لتأمين اتفاق أساسي مع المملكة المتحدة، لكننا سنحتاج إلى مزيد من الوقت للاتفاق على كل نقطة من هذا الإعلان السياسي".

وأضاف "بارنييه"، أن الجدول الزمني الضيق للغاية يعني أن على الاتحاد الأوروبي تحديد الأولويات، موضحًا: "الأول هو بناء قدرة جديدة للعمل مع بريطانيا على الصعيدين الثنائي وفي المؤسسات العالمية لمعالجة قضايا مثل تغير المناخ والسلام في الشرق الأوسط".

وأشار كبير المفاوضين إلى أن: "النقطة الثانية هي أننا بحاجة إلى بناء علاقة أمنية وثيقة للغاية. التعاون سيكون بالضرورة أقل من الحالي".

وأوضح، أن الاتحاد الأوروبي سيصر على أن الشراكة الاقتصادية المستقبلية ستتم على أساس متكافئ في اللوائح والضرائب وغيرها من الأمور.

وقال "بارنييه": "المنافسة على المعايير الاجتماعية والبيئية لا تؤدي إلا إلى سباق نحو القاع يضع العمال والمستهلكين والكوكب في الجانب الخاسر".

وأردف "بارنييه": "يعتمد الوصول إلى السوق الموحدة الشاسعة للاتحاد الأوروبي على مدى تأييد المملكة المتحدة للكتلة، بما في ذلك في أمور مثل مساعدات الدولة".

ولفت إلى أنه: "إذا كانت المملكة المتحدة تريد وجود صلة مفتوحة معنا للمنتجات. لا توجد تعريفة صفرية، أو حصص صفرية، نحتاج إلى توخي الحذر بشأن ما نسميه الإغراق. إذا لم يكن الأمر كذلك ... فسيكون مستوى الوصول إلى المنتجات البريطانية متناسباً".

كما قال "سوف نسعى جاهدين لإقامة شراكة تتجاوز التجارة ... تغطي كل شيء من الخدمات ومصائد الأسماك إلى نقل الطاقة إلى المناخ، والفضاء، والأمن والدفاع. لكن هذا برنامج ضخم للغاية ولا يمكننا ببساطة أن نتوقع الاتفاق على كل جانب من جوانب هذه الشراكة الجديدة في أقل من عام واحد."
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