إجلاء الآلاف في مدينة ألمانية وسط مخاوف من قنابل الحرب العالمية الثانية

أجلت السلطات أكثر من أربعة عشر ألفًا من سكان مدينة دورتموند الألمانية في الوقت الذي يستعد فيه فنيو القنابل للتعامل مع ما يعتقد أنه ذخائر غير منفجرة خلال الحرب العالمية الثانية.





وحسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"، قالت سلطات مدينة دورتموند في بيان لها، إنها حددت أربعة مواقع في المدينة حيث ما زال أمر المتفجرات الذي خلفته قوات الحلفاء تحت الأرض.





وقال مجلس مدينة دورتموند، إنه تم رصد "حالات شاذة" غير محددة في تلك المواقع خلال مشاريع البناء، ومن الضروري إجراء حفريات لإثبات ما إذا كانت هناك أي قنابل مدفونة.





وكما ورد، يُقال إن المساحة الإجمالية المستهدفة بالإجلاء تغطي جزءًا كبيرًا من وسط المدينة، بما في ذلك محطة السكك الحديدية الرئيسية ومنطقة المستشفى ومتحف كرة القدم الشهير.





قيل للمقيمين الذين يعيشون على مسافة 500 متر من كل موقع (أي حوالي 14000 شخص) بمغادرة منازلهم بحلول الساعة 8 صباحًا (7 صباحًا بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد. كان الناس قادرين على معرفة ما إذا كانوا قد تأثروا من قائمة العناوين التي نشرتها السلطات.





بدأت الاستعدادات يوم السبت، عندما تم نقل مرضى المستشفيات إلى مرافق أخرى أو السماح لهم بالعودة إلى منازلهم. من المقرر أن تبدأ أعمال الحفر في وقت لاحق من اليوم.





عمليات التخلص من الذخائر المتفجرة متكررة في ألمانيا، التي قصفها الحلفاء بشدة خلال الحرب العالمية الثانية. يقدر أن الطائرات الحربية البريطانية والأمريكية وحدها أسقطت ما يقدر بنحو 2.7 مليون طن من القنابل على أوروبا بين عامي 1940 و 1945؛ سقط نصفهم على ألمانيا.





ووقعت معظم التفجيرات في وادي الرور الصناعي الثالث للرايخ وراينلاند في غرب ألمانيا، على الرغم من أن دريسدن، في شرق البلاد، أصبحت رمزًا لحملة القصف المتحالفة وواحد من أكثر فصول الحرب العالمية الثانية.





بعد عقود من الزمن، ما زالت القنابل والألغام والقذائف والقنابل غير المنفجرة تهدد بالانفجار، حيث يخشى أن يظل الآلاف مدفونين تحت الأرض. تحفز طفرة البناء في ألمانيا بانتظام عمليات التنقيب في مواقع حقول براون، والتي تسبقها عادة عمليات الإجلاء الجماعي. الأجهزة الموجودة في العملية إما أن يتم نزع فتيلها أو تدميرها في عمليات الهدم التي يتم التحكم فيها.





في سبتمبر الماضي، على سبيل المثال، تم إجلاء 15 ألف من سكان فرانكفورت من منازلهم كجزء من عملية لنزع فتيل قنبلة تم العثور عليها على بعد 250 كيلوجرام.





كما حدث أكبر عملية إخلاء في فرانكفورت، في سبتمبر 2017، وأثرت على 65 ألف شخص. في ذلك الوقت، تم اكتشاف قنبلة بريطانية تزن 1.6 طن في موقع بناء في المدينة.



