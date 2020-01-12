«شاهده في وضع مخل».. القبض على قاتل شقيقه بالشرقية

ألقى ضباط مباحث بلبيس بمحافظة الشرقية، القبض على قاتل طفل عثر على جثته بعد تغيبه عن منزله مساء أمس، طافيه أعلى مياه ترعه بمركز بلبيس، إذ تبين أن شقيقه وراء ارتكاب الواقعة خوفًا من افتضاح أمره بعدما شاهده المجني عليه وهو يمارس الشذوذ مع أحد الأطفال.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغًا بالعثور على جثة الطفل «مروان رضا محمد»، 12 عامًا، طالب بالصف الخامس الإبتدائي، ومقيم بقرية حفنا مركز بلبيس، طافيه أعلى مياه ترعة في بلبيس، وتبين إصابته بجروح قطعية وجرح طعني في البطن، بعد اختفائه مساء أمس.





تم تشكيل فريق بحث، وتبين أن «خالد»، 16 عامًا، طالبًا بالإعدادية وراء ارتكاب الواقعة، حيث شاهده المجني عليه وهو يمارس الشذوذ الجنسي مع أحد أطفال القرية خلف منزلهم، وعندما هدده المجني عليه بأنه سيخبر والده قام بقتله.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.