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ضبط عاطل بحوزته 6 طرب حشيش بأسيوط

الأحد 12/يناير/2020 - 11:55 ص
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن أسيوط، من ضبط عاطل بـحوزته 6 طرب من مخدر الحشيش، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة. 
 
البدية بتمكن رجال مباحث مركز شرطة أسيوط، من ضبط عاطل مقيم بدائرة المركز سبق اتهامه فى عدد 9 قضايا، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته 6 طرب لمخدر الحشيش "وزنت 1200 جرام"، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم
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