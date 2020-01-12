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5613 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجا بأسوان

الأحد 12/يناير/2020 - 11:50 ص
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عدد المشروعات التنموية التي قدمتها الأورمان في أسوان بلغت (5613)، متمثلة في قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي وذلك من بداية عملها وحتى الآن.

وقال: "في عام 2019 قامت الأورمان بتوزيع (237) قرضًا حسنًا للشباب غير القادر ومعدومي الدخل في مراكز المحافظة المختلفة (أسوان - إدفو - دراو- كوم إمبو - نصر النوبة)، وذلك دعمًا لهم ومراعاة للبعد الاجتماعي ولإيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأضاف، أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

وتابع "شعبان"، أن الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصي قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد أي مبالغ على الإطلاق.

الجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة أسوان تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات وإقامة معارض.
5613 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجا بأسوان
5613 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجا بأسوان
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