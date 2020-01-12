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نشاط تعليمي بإيبارشية هولندا بالتعاون مع جامعة أمستردام الحرة

الأحد 12/يناير/2020 - 11:50 ص
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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نظمت كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أرسانيوس بمدينة كابلا بمقاطعة زييلاند بهولندا، بحضور نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا، محاضرة ألقاها القس الدكتور Michael Bakker عميد المركز اللاهوتي للدراسات الإبائية التابع لجامعة أمستردام الحرة، وكان موضوع المحاضرة "الكنائس الأرثوذكسية ما بين الجذور والواقع في المجتمع الغربي والتحديات المعاصرة".

وجاء ذلك بالتعاون بين جامعة أمستردام الحرة وإيبارشية هولندا القبطية الارثوذكسية.

حضر المحاضرة أيضا القس يوئيل البراموسي وكيل المطرانية والقس مينا بديع كاهن الكنيسة ونائب عمدة المدينة السيدة Annete Everts وأعداد كبيرة من أصدقاء الكنيسة من مختلف الطوائف المسيحية في المجتمع الهولندي، وكان هناك مجال للإجابة على الأسئلة المختلفة للحاضرين.

وقدم نيافة الأنبا أرساني، بعد نهاية المحاضرة، هدية تذكارية للمحاضر شكرًا وتقديرًا.
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