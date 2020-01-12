عاجل.. رئيس البرلمان الليبي يصل إلى مقر مجلس النواب





يأتى ذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين البرلمان الليبي ومجلس النواب المصري، لتعزيز العلاقات بين البلدين، حيث يلتقى عقيلة صالح، برئيس البرلمان المصرى الدكتور على عبدالعال.





ومن المقرر أن يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الأربعاء المقبل، أعمال جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع، بحضور رئيس مجلس النواب في دولة ليبيا المستشار عقيلة صالح.





وصل رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، منذ قليل، إلى مقر مجلس النواب المصري، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.