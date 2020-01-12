"تحيا مصر": 110 آلاف مواطن استفادوا من "دكان الفرحة"

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن نحو 110 آلاف مواطن، سواء طلاب أو أطفال أيتام، استفادوا من مبادرة "دكان الفرحة"، في مرحلتها الأولى.





وأضاف "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن المبادرة وفرت تجهيزات للعرائس كالأجهزة الكهربائية والملابس، والمفروشات، وأدوات التجميل، وأن المرحلة الأولى استهدفت توفير احتياجات 500 عروس.





وتابع أن المبادرة هي الأهم في الدعم الاجتماعي، فمثلما يوجد دعم نقدي، هناك دعم عيني يدخل الفرحة على الأفراد.







وأورد أنهم يستهدفون توزيع ربع مليون قطعة ملابس على طلاب الجامعات، درست حالتهم مسبقا.



