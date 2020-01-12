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مسلح يهرب بعد إطلاق النار على 5 أشخاص في ولاية كولورادو الأمريكية

الأحد 12/يناير/2020 - 11:24 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أطلق مسلح النار على خمسة أشخاص في مجمع سكني في ولاية كولورادو الأمريكية، وتمكن من الهرب بعد ذلك. وفقا للشرطة الأمريكية.

وحسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"، قال المتحدث باسم الشرطة، الضابط ماثيو لونجشور، إن المحققين يعتقدون أن إطلاق النار وقع خلال حفل في إحدى الشقق.

وأسفر إطلاق النار عن إصابة ثلاثة مراهقين واثنين من البالغين؛ جميعهم في حالة خطيرة، وقد تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى، كما ذكرت الشرطة.

وتبحث الشرطة عن مشتبه به ورد أنه كان يرتدي سترة صفراء وملثم.

وتقع منطقة أورورا على بعد حوالي 10 أميال من مدينة دنفر.

وفي سياق منفصل، فتح رجل النار داخل كنيسة، خلال الصلاة صباح الأحد 29 ديسمبر 2019 في تكساس بجنوب الولايات المتحدة، فقتل شخصا وأصاب آخَر بجروح بالغة، قبل أن يصاب هو أيضا برصاص مصلين موجودين بالكنيسة.

خلال الصلاة صباح الأحد في تكساس بجنوب الولايات المتحدة، فتح رجل النار داخل كنيسة فقتل شخصا وأصاب آخر بجروح بالغة. ثم قام المصلون داخل الكنيسة بقتل المهاجم عن طريق إطلاق النار عليه. وأشار مكتب التحقيقات الفدرالية إلى أنه يحقق في الهجوم لتحديد أسبابه.

وأوضح مايك درايفدال المتحدث باسم خدمة الإطفاء في مدينة فورث وورث القريبة، لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه "في حوالي الساعة 10,57 بالتوقيت المحلي (17,57 ت غ) تم إبلاغ الشرطة ورجال الإطفاء في وايت سيتلمنت بحصول إطلاق نار في كنيسة ويست فريواي تشرش أوف كرايست". وأضاف "عندما وصلوا، وجدوا أنه تم إطلاق أعيرة نارية".

ونُقِل ثلاثة أشخاص بينهم المهاجم إلى المستشفى على نحو طارئ. وأوضح درايفدال أن "الثلاثة كانوا في وضع حرج لدى دخولهم المستشفى".

من جهتها قالت ماكارا تراستي المتحدثة باسم خدمة سيارات الإسعاف "عالجنا خمسة جرحى، ثلاثة منهم أصيبوا برصاص". وأضافت لوكالة الأنباء الفرنسية "توفي شخصان" أحدهما المهاجم، فيما "لا يزال الثالث بوضع حرج".

وقال مسؤول بالشرطة المحلية خلال مؤتمر صحافي ظهر الأحد "اليوم حوالي الساعة 11,15 صباحا دخل مهاجم إلى كنيسة ويست فريواي تشرش أوف كرايست أثناء الصلاة".

ولفت إلى أن الرجل أطلق أعيرة نارية، مشيرا إلى أن مصليين في الكنيسة "أطلقا النار بدورهما وأصابا المشتبه به".

من جانبه، قال جيف وليامز المسؤول عن إدارة السلامة العامة في تكساس بعد ظهر الأحد أن "مصلّيَيْن بَطَلَيْن قد حالا دون وقوع الأسوأ وأنقذا عددا لا يحصى من الأرواح. أفكارنا معهم ومع عائلاتهم".

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