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"الكهرباء" تضع معايير للسلامة عند استخدام الدفاية

الأحد 12/يناير/2020 - 11:24 ص
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بوابة الفجر
محمد صلاح الحج
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حرصا من "الفجر" على تقديم بعض المعلومات الهامة بأهمية اتباع الإجراءات السليمة عند استخدام الدفايات الكهربائية تجنبا لحدوث اى عواقب وخيمة مثل ماس كهربائي أو اندلاع حريق .


وتعتبر المدفئة هي إحدي الأجهزة التي يلجأ إليها الكثير لتدفئة المنزل في الشتاء، وهي تعمل بالكهرباء وتدفق الهواء الساخن بالمكان وبالرم من التحذير منها إلا أن يستخدمها الكثير ولكن قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح عند تشغيل المدفئة في المنزل.

1-. التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

2. التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية

3. عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله

4. تمديد الأسلاك بعيدا عن أماكن الرطوبة و الحرارة.

5. تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

6. لا تضع الدفايات على قطع الأثاث ( الخزانات – الطاولات ) القابلة للاشتعال .

7. لا تضعها بالقرب من الماء أو حوض الغسيل.

8. عدم استعمالها كأداة للإشعال أو التسخين .

9. يراعى فصل الدفاية عند وصول الغرفة لدرجة التدفئة المطلوبة

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