ماسكات الليمون لتبييض البشرة قبل الزفاف

قبل زفافك احرصي على وضع ماسكات الليمون للحصول على بشرة نقية ورطبة، وللحصول على بشرة بيضاء خالية من الشوائب.





عصير الليمون والخيار





اخلطي بكميات متساوية عصير الخيار وعصير الليمون

ضعي السائل على الوجه واتركيه 15 دقيقة

اشطفي الوجه بالماء النظيف





عصير الليمون والطماطم

أضيفي 3 أو 4 نقاط من عصير الليمون إلى عصير الطماطم

ضعي المزيج على الوجه والعناق

اتركيه 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد





عصير الليمون والعسل

ضعي مزيج من كميات متساوية من العسل وعصير الليمون على البشرة واتركيه 15 دقيقة ثم اشطفي الوجه.