جون سينا وحبيبته شاي شارياتزده يتألقان في العرض الأول من Dolittle



خرج المصارع والممثل جون سينا وحبيبته شاي شاريتزاده في نهاية هذا الأسبوع لحضور العرض الأول من فيلم Dolittle في مسرح ريجنسي فيليدج في ويستوود فيليدج - كاليفورنيا.



على الرغم من أن ظهورها لأول مرة، كان قبل بضعة أشهر فقط خلال العرض الأول لفيلم جون سينا Play with Fire، فإنهما يظهران مرة أخرى وهذه المرة لا يخشيان أن يُظهرا للعالم مدى حبهم.



تم تصوير الزوجين السعيدين عدة مرات وهم ينظرون بمحبة إلى بعضهم البعض ويقبلون بعضهم بعضًا على الخدين والفم.



ارتدى سينا بدلة كلاسيكية باللون البحري في العرض الأول لفيلمه الأخير، بطولة روبرت داوني جونيور وأوكتافيا سبنسر ومايكل شين ورامي ماليك وسيلينا جوميز.



أما بالنسبة لشاي، فقد أطلت بإطلالة رقيقة وارتدت ثوبًا بلون المعدن بلا أكمام مع رقبة قصيرة، وكان شعرها في شكل ذيل حصان جانبي مضفر.



تحدث سينا أيضًا بصراحة عن صديقته الجديدة، حيث شارك أنه "سعيد للغاية".



عندما ظهر الاثنان لأول مرة على السجادة الحمراء العام الماضي، شارك سينا المزيد عن فلسفته عندما يتعلق الأمر بالتاريخ والعلاقات.



هذا ما قاله سينا لـ Entertainment Tonight في ذلك الوقت: "إذا كان لديّ اتصال بشخص ما، فأعتقد أننا قد حددنا من خلال أفعالنا، وكيف أن تعاملك معه هو انعكاس لكيفية معاملتك في المستقبل".



وتابع سينا قائلًا: "أعتقد أنه عندما كان أي شخص على اتصال بشخص ما، ويقول شخص ما هناك شيء هنا، وبالمناسبة أقدر من أنت وأقدر من تريد، أقدر كيف تعيش حياتك، لا أعتقد أن هذا خاص بنوع الجنس. أعتقد أن هذا شيء نريد أن نسمعه جميعًا".



في ذلك الوقت، سارع اللاعب البالغ من العمر 42 عامًا أيضًا إلى المشاركة في العرض الأول للفيلم مع حبيبته بجانبه.



وأضاف سينا: "ما يميز حقًا هذا العرض الأول للفيلم، هو أنه بغض النظر عن المشاريع التي أشارك فيها في المستقبل، سيكون لهذا المشروع دائمًا معنى خاص لأنني صوّرت مشروعًا خاصًا وألتقي بشخص خاص".



ارتبط الإثنان في مارس من العام الماضي.

