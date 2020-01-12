"تحيا مصر": وفرنا مكانا لـ23 ألف طفل بلا مأوى في 2019

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق وصل إلى 23 ألف طفل، بلا مأوى، في 2019، ووفر مكانا مناسبا لهم، وتم دمجهم في المجتمع، وتوسع في نطاق استخدام الوحدات المتنقلة.





وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن 20% من نسبة وفيات الأطفال، تكون بين المبتسرين، وأن هدفهم توفير الحضانات بمستلزماتها وأجهزتها، ورفع كفاءة الحضانات الموجودة، و أنهم نجحوا في توفير عدد كبير من الحضانات وصل إلى 306 حضانات.





وأضاف أنه سيتم افتتاح أول حضانات أنشائها الصندوق بالتعاون مع البنك التجاري الدولي.