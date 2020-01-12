محو أمية ٣ آلاف مواطن بالشرقية والدقهلية

أشاد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، بجهود وحدة تعليم الكبار بالجامعة، الرائدة -على حد وصفه- في دعم المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، والمساهمة في محو الأمية بمحافظتي الشرقية والدقهلية.





"شعلان" قال إن طلاب جامعة الزقازيق، نجحوا خلال الفترة من أول يوليو 2019 حتى نهاية ديسمبر 2019 في محو أمية 3542 مواطنا في محافظتي الشرقية والدقهلية.





ومن ناحيته، صرح الدكتور محمد عبدالله الفقي، مدير وحدة تعليم الكبار، بأن العمل في الوحدة، يسير على قدم وساق لتنفيذ الأنشطة المستهدفة.





ولفت إلى أنه تم رفع النسخ الإلكترونية لنماذج استمارات تقديم الطلاب ونماذج الامتحانات والدليل الإجرائي للمعلم في محو الأمية، على الموقع الإلكتروني للوحدة على سيرفر الجامعة، وكذلك رفع جداول امتحانات دورة يناير فرعي الشرقية والدقهلية، علي "فيسبوك" لوحدة تعليم الكبار.





ونوه بأن عدد المتقدمين لدورة يناير بلغ 4867 أميًا وعدد المتقدمين لدورة أبريل بلغ 19632 أميًا، 2020 في مشروع محو الأمية.





وجاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس إدارة وحدة تعليم الكبار، برئاسة "شعلان" وعضوية الدكتورة مرفت عسكر، نائبة رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتورة نهلة الجمال، المشرفة على قطاع شئون البيئة، والدكتور عبد المنعم نافع، المشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، ومستشار الوحدة.





وحضر اللقاء أيضًا، الدكتور أحمد عبدالستار، أمين عام الجامعة، والأستاذ عمرو شعلان، مدير هيئة تعليم الكبار فرع الشرقية، والأستاذ محمد عبدالحميد، منسق هيئة تعليم الكبار، والدكتور محمد عبدالله الفقي، مدير وحدة تعليم الكبار.





الاجتماع جاء لمناقشة خطة العمل المقترحة لوحدة تعليم الكبار، والمتضمنة ورش العمل مع المجالس التنفيذية بالكليات وكذلك الندوات التثقيفية مع الطلابر، وعرض نتائج امتحانات دورة يوليو وأكتوبر والمتقدمين لدورة يناير.