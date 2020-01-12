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سيلينا جوميز تخطف الأنظار بإطلالة رائعة في عرض Dolittle

الأحد 12/يناير/2020 - 11:25 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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كانت كل الأنظار على سيلينا جوميز، وهي تمشي على السجادة الخضراء في العرض الأول لفيلمها الأخير Dolittle.

ارتدت نجمة البوب والممثلة سيلينا جوميز، البالغة من العمر 27 عامًا فستان Givenchy بلوك خريف 2019 بأكمام طويلة مع رقبة عالية، وردي فاتح مضلع، وتنورة سوداء عالية الخصر، مقترنة بأقراط الماس المورقة من Messika Paris.

أصدرت سيلينا مؤخرًا ألبوم Rare، وهو أول ألبوم لها منذ أكثر من أربع سنوات، وفيديو موسيقي لعنوان المقطوعة. يحتوي السجل أيضًا على الأغنيات الشعبية التي تم إصدارها مسبقًا "Lose You to Love Me" و"Look at Her Now"، وكلاهما يعتقد الكثيرون أنه يتحدث عن حبيبها السابق جاستن بيبر.

في فيلم Dolittle، بطولة روبرت داوني جونيور كطبيب بيطري الدكتور دوليتل، تقدم سيلينا صوت الزرافة المسماة بيتسي.

كما شارك في الفيلم كل من أنطونيو بانديراس ومارتن شين وإيما تومبسون ورامي مالك وجون سينا وكوميل نانجاني وأوكتافيا سبنسر وكريج روبنسون ورالف فينس وماريون كوتيلارد ودوني أفينجرز.
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الكلمات المفتاحية

مشاهير سيلينا الفجر الفني Rare

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