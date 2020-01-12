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الأمير هاري يجتمع مع الملكة إليزابيث الثانية لمناقشة مستقبله

الأحد 12/يناير/2020 - 11:21 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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أشيع إن دوق ساسكس، يتقابل وجهًا لوجه مع الملكة إليزابيث الثانية في ساندرينجهام إستيت يوم الاثنين 13 يناير وفقًا لتقارير متعددة. بالإضافة إلى ذلك سوف يحضر الاجتماع أيضًا أعضاء كبار من العائلة المالكة البريطانية، بما في ذلك الأمير تشارلز والأمير ويليام.

الغرض من الاجتماع هو أن الأمير هاري سيناقش مستقبله وميجان ماركل بعد أن أعلنوا مؤخرًا "تراجعهم" عن الواجبات الملكية.

اعتبارًا من الآن، يبدو أن دوقة ساسكس لن تكون حاضرة خلال مناقشة الاثنين معتبرة أنها عادت إلى كندا مع ابنها أرتشي هاريسون. وقال مصدر في القصر لـ NBC News إنها "قد تدعو إلى الاجتماع" وأن أشخاصًا آخرين "يريدون العائلة المالكة في الغرفة" قد ينضمون إلى المحادثة.

قالت NBC News: "هناك مجموعة من الاحتمالات التي ستراجعها العائلة، مع الأخذ في الاعتبار تفكير هاري".

مضيفًا أن هناك "اتفاقًا حقيقيًا وفهمًا أن أي قرارات ستتطلب وقتًا للتنفيذ".

بالطبع يأتي اجتماع هاري مع ملكة إنجلترا بعد أيام من إعلانه هو وميجان عن إعلانهما المفزع أنهما لن يكونا "أعضاء كبار" في العائلة المالكة.

وجاء في بيانهم المشترك: "بعد شهور عديدة من التفكير والمناقشات الداخلية، اخترنا أن ننتقل هذا العام للبدء في القيام بدور جديد تدريجي داخل هذه المؤسسة، نعتزم التراجع كأعضاء كبار في العائلة المالكة والعمل لتصبح مستقلة ماليًا، مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة".

تابع البيان: "نشجعنا، خاصة في السنوات القليلة الماضية، على الاستعداد لإجراء هذا التعديل. نخطط الآن لتحقيق التوازن بين وقتنا بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، مع الاستمرار في الوفاء بواجبنا تجاه الملكة، الكومنولث ورعايتنا، سيمكننا هذا التوازن الجغرافي من تربية ابننا بتقدير للتقاليد الملكية التي ولد فيها، مع تزويد عائلتنا أيضًا بالفضاء للتركيز على الفصل التالي منها، بما في ذلك إطلاق مؤسستنا الخيرية الجديدة".

في وقت إعلان الزوجين، أصدر قصر باكنجهام ردًا على الخبر.

وقال البيان: "المناقشات مع دوق ودوقة ساسكس في مرحلة مبكرة، نحن نتفهم رغبتهم في اتباع نهج مختلف، ولكن هذه قضايا معقدة ستستغرق وقتًا حتى تنجح".

في حين أنه من غير الواضح ما هي الخطوات التالية للزوجين الملكيين، يبدو أن الأمور تتساقط ببطء. يوم السبت أفيد أن ميجان وقعت اتفاقًا مع ديزني، والتي ستساعد أيضًا المنظمة الفيلة بلا حدود.
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الكلمات المفتاحية

هاري ميجان مشاهير عائلة مالكة الفجر الفني إليزابيث الثانية

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