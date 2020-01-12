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زلزالان قويان يضربان إيران

الأحد 12/يناير/2020 - 10:46 ص
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زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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أعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران الإيرانية، اليوم الأحد، عن زلزالين بقوة 4 درجات و9ر3 درجة على مقياس ريختر جنوب إيران، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس.

                                                         

وقالت الوكالة الإيرانية، نقلًا عن مركز رصد الزلازل، ‘ن الزلزال الأول وقع في منطقة أهرم في محافظة بوشهر جنوب إيران في عمق 10 كم من سطح الأرض.

 

وسجل المركز، زلزال بقوة 9ر3 درجة على مقياس ريختر في مدينة "ايذة" في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران قبل 10 دقائق من الهزة التي ضربت منطقة أهرم.

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محافظة بوشهر زلزالان قويان جنوب إيران ايران

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