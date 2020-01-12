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رئيس الوزراء يغادر لعمان لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس

الأحد 12/يناير/2020 - 10:44 ص
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مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
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غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة صباح اليوم الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى، متوجهًا إلى العاصمة العُمانية مسقط؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

ويُرافق رئيس الوزراء، خلال الزيارة، كل من وزراء: الأوقاف، والعدل، والسياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

ومن المقرر أن ينقل مدبولي، خلال الزيارة، عزاء مصر؛ شعبًا ورئيسًا وحكومة، إلى شعب وقيادة وحكومة سلطنة عمان.

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وفاة قابوس بن سعيد وفاة قابوس وفاة السلطان قابوس مصطفى مدبولى

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