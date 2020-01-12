أخبار البورصة المصرية .. صعود جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ،استكمالا لموجة الصعود التى ارتدت بكلا المؤشرين الرئيسيين من مناطق دعم رئيسية على اثر الاحداث الجيوسياسية بالمنطقة اوائل الاسبوع الماضى ، ليتداول الثلاثينى على ارتفاع ب 0.26% عند 13765 نقطة وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.8مليار جنيه ليصل في تلك اللحظات عند مستوى 697.7 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل عند مستوى 13765.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.5% ليصل عند مستوى 525.3 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1369.1 نقطة.

تداولات البورصة المصرية

وبلغ حجم التداول على الأسهم31.7مليون ورقة مالية بقيمة 6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 1.2 ألف عملية .

أخبار البورصة المصرية يوم الخميس 9-12-2019

أنهت المؤشرات الرئيسية جلسة نهاية الأسبوع على مكاسب جماعية للجلسة الثانية ، لينهى الرئيسى على إرتفاع بنسبة 1.38% عند 13729 نقطة ، كذلك المؤشر السبعينى الذى انهى على إرتفاع بـ 2.5% عند 522.42 نقطة و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة نسبيا بلغت 747 مليون جنيه ، و مخطط سيولة 59% للشراء ، بحجم تداول 142 مليون سهم من خلال 19.407 صفقة .. بالتداول على 167 ورقة مالية ، ربحت منها 129 ورقة ، و تراجعت 6 ورقات فقط ، فيما ظلت على ثبات 32 ورقة دون تغيير . لينهى رأس المال السوقى للشركات المقيدة على مكاسب بنحو 12.543 مليار جنيه مسجلا 695.984 مليار جنيه.



