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أخبار البورصة المصرية .. صعود جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الأحد 12/يناير/2020 - 10:21 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، علي ارتفاع جماعي  لكافة المؤشرات ،استكمالا لموجة الصعود التى ارتدت بكلا المؤشرين الرئيسيين من مناطق دعم رئيسية على اثر الاحداث الجيوسياسية بالمنطقة اوائل الاسبوع الماضى ، ليتداول الثلاثينى على ارتفاع ب 0.26% عند 13765 نقطة وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.8مليار جنيه ليصل في تلك اللحظات  عند مستوى 697.7 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل عند مستوى 13765.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.5% ليصل عند مستوى 525.3 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1369.1 نقطة.


تداولات البورصة المصرية 

وبلغ حجم التداول على الأسهم31.7مليون ورقة مالية بقيمة 6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 1.2 ألف عملية .


أخبار البورصة المصرية  يوم الخميس 9-12-2019

أنهت المؤشرات الرئيسية جلسة نهاية الأسبوع على مكاسب جماعية للجلسة الثانية ، لينهى الرئيسى على إرتفاع بنسبة 1.38% عند 13729 نقطة ، كذلك المؤشر السبعينى الذى انهى على إرتفاع بـ 2.5% عند 522.42 نقطة  و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة نسبيا بلغت 747 مليون جنيه ، و مخطط سيولة 59% للشراء ، بحجم تداول 142 مليون سهم من خلال 19.407 صفقة .. بالتداول على 167 ورقة مالية ، ربحت منها 129 ورقة ، و تراجعت 6 ورقات فقط ، فيما ظلت على ثبات 32 ورقة دون تغيير . لينهى رأس المال السوقى للشركات المقيدة على مكاسب بنحو 12.543 مليار جنيه مسجلا 695.984 مليار جنيه.

هذا و قد شهدت جلسة نهاية الاسبوع  الماضي إستمرارا للاداء الصاعد للمؤشرات و الاسهم ، بعد موجة الهبوط المصاحبة للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة و التى انعكس بأداء سلبي على الاسواق العربية و العالمية خلال النصف الاول من الاسبوع المنقضى ، إختبر بها المؤشر الرئيسي منطقة القاع الاخير 13170 و التى تم كسرها كسر غير حقيقى وصولا الى 13005 نقطة ، ليرتد منها بجلسة الاثنين بعد تهدئة من الجانبين الامريكى و الايرانى ، و تتسارع المؤسسات و خاصة المحلية فى اقتناص الاسهم القائدة لكلاً المؤشرين بعد ان وصلت لأسعار جاذبة جدا للشراء . و ينهى الرئيسى تداولات الاسبوع اعلى مناطق الدعم الرئيسية و كذلك المؤشر السبعينى الذى قلص جانب كبير من تراجعاته خلال جلسات الهبوط لينهى الاسبوع أعلى منطقة الـ 522 نقطة .
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