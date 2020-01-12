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اليوم.. افتتاح وحدة المستثمرين المصريين بالخارج بهيئة الاستثمار

الأحد 12/يناير/2020 - 10:31 ص
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بوابة الفجر
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تتفتح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأحد وحدة المستثمرين المصريين بالخارج  بمقرها بصلاح سالم، لتكون مسئولة عن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم ومتابعتهم.
 
ومن المقرر ان يكون الافتتاح بحضور كلا من: السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويجرى هذا الافتتاح بالتعاون مع وزارة الهجرة  حيث تم الاتفاق على تدشين تلك الوحدة من موظفي الهيئة تسهيل مهمة وزارة الهجرة في خطتها للترويج للاستثمارات المصرية بالخارج.




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