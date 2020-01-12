رفضت بيع مذكراتها.. معلومات عن ليلى فوزي في ذكرى رحيلها

تحل اليوم الأحد، الذكرى الخامسة عشرة على رحيل الفنانة ليلى فوزي، والتي صنفت إحدى أجمل نساء عصرها، وكانت إحدى أشهر نجمات السينما في الأربعينات والخمسينات والستينيات من القرن الماضي.





ويقدم "الفجر الفني" أبرز المعلومات عنها في هذه السطور:





١- ولدت ليلى فوزي في العشرين من أكتوبر ١٩١٨، في تركيا حيث كان والدها مصري بعمل تاجر للأقمشة، أما والدتها فكانت حفيدة قيصر لي باشا أحد قادة الجيش التركي.





٢- كان ظهورها الأول من خلال دور صغير في فيلم "مصنع الزوجات" عام ١٩٤١.





٣- اختارتها مجلة أمريكية في أربعينات القرن الماضي إحدى أجمل نساء عصرها.





٤- قال عنها الكاتب الصحفي مصطفى أمين "إن ليلى فوزي إذا بحثت في شجرة عائلتها سوف تجد نفسها أميرة سابقة".





٥- لديها رصيد فني حافل، حيث ظهرت في قرابة ٨٥ فيلمًا، و٤٠ مسلسلًا.





٦-كان ظهورها الأخير في السينما من خلال فيلم "الملائكة" في عام ١٩٨٣.





٧- تزوجت ثلات مرات، الأولى من الفنان عزيز عثمان، والثانية من الفنان أنور وجدي والثالثة من الإذاعي جلال معوض، ولم ترزق بأبناء.





٨- نالت العديد من التكريمات والجوائز، أهمها: تكريم مهرجان الإسكندرية لها في عام ٢٠٠٣، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام ٢٠٠٤.





٩- رفضت بيع مذكراتها لإحدى القنوات الفضائية.





١٠- توفيت في الثاني عشر من يناير ٢٠٠٥، عن عمر ناهز ال٨٧ عامًا، بعد صراع مع المرض.