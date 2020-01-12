شعبة المواد الغذائية: "التاجر التمويني عايش على هامش الربح" (فيديو)



وأشارت "عبدالمقصود"، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن عدد البقالين التموينيين يصل إلى 33 ألف، معقبة: "مبيخدوش لا مرتبات ولا معاشات من الوزارة، وعايشين على هامش الربح".



وأضافت عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هامش ربح التاجر التمويني يصل إلى 2%، منوهة بأنها لا تمانع من تحويل الدعم إلى نقدي، ولكن يكون من خلال المنافذ الحكومية.



قالت فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن التاجر التمويني "في وش المدفع" أمام المواطن دائما، منوهة بأن تاجر التموين ليس له علاقة بأسعار المنتجات.