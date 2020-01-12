Advertisements
Advertisements
Advertisements

شعبة المواد الغذائية: "التاجر التمويني عايش على هامش الربح" (فيديو)

الأحد 12/يناير/2020 - 10:24 ص
Advertisements
فاطمة عبدالمقصود
فاطمة عبدالمقصود
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن التاجر التمويني "في وش المدفع" أمام المواطن دائما، منوهة بأن تاجر التموين ليس له علاقة بأسعار المنتجات.

وأشارت "عبدالمقصود"، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن عدد البقالين التموينيين يصل إلى 33 ألف، معقبة: "مبيخدوش لا مرتبات ولا معاشات من الوزارة، وعايشين على هامش الربح".

وأضافت عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هامش ربح التاجر التمويني يصل إلى 2%، منوهة بأنها لا تمانع من تحويل الدعم إلى نقدي، ولكن يكون من خلال المنافذ الحكومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فاطمة عبدالمقصود توك شو تاجر تمويني آخبار مصر

أخبار تهمك

لايف ستريم MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح ضد توتنهام

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

"كورة لايف" - KORAONLINE مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر YALLA كورة لايف رابط ماتش الاهلي

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (0-1) رابط Yallakora بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 19 ساعة

كلوب: سأكرر ما يفعله جوارديولا

منذ أقل من ساعة

فالفيردي يعلق على قرار رحيله عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

كورة ستار Ahly live مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora يلا شوت Ahly رابط الاهلي مباشر متعددة

منذ حوالي 20 ساعة

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 16 ساعة

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ حوالي 21 ساعة

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ حوالي 20 ساعة

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ حوالي 16 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

مذكرة عاجلة من غرفة القاهرة إلى "المصيلحي" لحل أزمة بقالي التموين

"المواد الغذائية": توافر السلع التموينية.. وانخفاض كبير للأرز في السوق الحر

بقالين الجيزة يطالبون وزارة التموين بزيادة هامش الربح

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

11:53 ص

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

02:41 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

07:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status