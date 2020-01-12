أمريكا: سنستمر في عزل إيران حتى "تتصرف كدولة طبيعية"

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، اليوم الأحد، أن واشنطن ستستمر في سياسة عزل إيران دبلوماسيا واقتصاديا، حتى "تتصرف كدولة طبيعية".



وأشارت أورتاغوس، إلى إن الاستراتيجية الأمريكية بعد القضاء على الجنرال قاسم سليماني والهجمات الإيرانية قواعد التحالف في العراق، هي مزيد من العزلة الدبلوماسية والاقتصادية لإيران.



وقد أعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، فرض عقوبات على 17 شركة تعدين ومعادن إيرانية، وكذلك على السفن الأجنبية التي تشارك في نقل المنتجات الإيرانية، وعلى 8 مسؤولين إيرانيين كبار.

