"توخوا الحذر".. الأرصاد الجوية تكشف كواليس حالة الطقس اليوم (بيان بالدرجات)

توقعت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم تشهد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا، وتصل لحد الضباب على بعض المناطق، ويميل الطقس للبرودة على كافة الأنحاء ويكون الطقس شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴد، وعن اﻟﺮﻳﺎح فتكون اﻏﻠﺒﻬﺎ ﻏﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻨوﺑﻴﺔ ﻏرﺑﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﺘدﻟﺔ.





وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر وخاصة أثناء السير على الطرق السريعة، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة نظرا لبرودة الطقس في النهار الباكر والساعات المتأخرة من الليل. وطالب الأرصاد الجوية السائقين باتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة بسبب تكون الشبورة الكثيفة على الطرق خاصة الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجة، سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى 01 درجة.