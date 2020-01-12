الأرصاد الجوية تحدد مناطق سقوط الأمطار اليوم الأحد (بيان هام)

على كافة الانحاء، تصل إلى حد الصقيع على سانت كاترين ووسط سيناء والصحراء الغربية وبعض مناطق محافظات الصعيد.



وأعلنت الأرصاد الجوية أن الرؤية الأفقية تقل في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا والتي قد تصل إلى حد الضباب على محافظة مطروح ومحافظة الوادي الجديد وشمال الصعيد وكفر الشيخ وجنوب البحيره ووسط سيناء وخليج السويس.



وعن درجات الحرارة اليوم إليكم البيان التالي:

القاهره 18:10

القليوبية 19:10

الجيزه 19:10

٦اكتوبر 17:10

العبور 18:10

السلوم 14:7

مطروح 16:10

العلمين 15:12

الاسكندريه 16:13

البحيره 18:12

رشيد 18:12

كفرالشيخ 19:12

دمياط 19:12

بورسعيد 16:12

بئر العبد 18:8

العريش 17:10

رفح 18:10



قالت الأرصاد الجوية في بيانها اليوم، إنه على الرغم من أن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم واستقرار الأحوال الجوية، إلا أن البلاد تشهد برودة شديدة ليلا،