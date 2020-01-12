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تسليم مبنى الوحدة الصحية بالتوسعات الشمالية بـ"6 أكتوبر"

الأحد 12/يناير/2020 - 10:17 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم الانتهاء من تسليم الوحدة الصحية (وحدة طب الأسرة)بمنطقة التوسعات الشمالية بالمدينة، إلى الإدارة الصحية بالمدينة تمهيداً لتشغيلها، حيث تم تنفيذها بتكلفة إجمالية بلغت حوالى مليون و 825 ألف جنيه، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار زيادة الخدمات المقدمة بمنطقة الإسكان القومي.

وأضاف المهندس شريف الشربيني: تم إقامة المشروع على مساحة (٦٨٥م2)، ويتكون مبنى الوحدة الصحية من (أرضى + أول + غرف سطح)، وتضم غرف (تسجيل الملفات - عيادة طب الأسرة – تطعيمات – معمل – صيدلية - عيادة أسنان - إسعافات أولية – تعقيم – مخزن - سكن أطباء وممرضات - استراحة عاملين - إدارة حسابات).

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الوحدة الصحية تُعد من ضمن مجمع خدمات التوسعات الشمالية لخدمة الإسكان القومي بمناطق( أبو ألوفا - صبحى حسين - ٢٠٠٠ قطعة - ٢٧٦ م - ٢٠٩م)، حيث يتكون المجمع من ( مدرسة - وحدة صحية – حضانة - سوق تجارية).​





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